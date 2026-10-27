"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций

Определились все победители в номинациях в голосовании "Золотой мяч" — 2026. Церемония вручения наград прошла в лондонском театре "Палладиум", сообщают Vesti.kz.

Все лауреаты "Золотого мяча"-2026"Золотой мяч" среди мужчин — Харри Кейн ("Бавария", сборная Англии)."Золотой мяч" среди женщин — Алексия Путельяс ("Лондон Сити Лайонессис", сборная Испании).Лучший нападающий года среди мужчин — Харри Кейн ("Бавария", сборная Англии).Лучший нападающий года среди женщин — Чарлин Корраль ("Пачука", сборная Мексики).Лучший мужской клуб года — ПСЖ (Франция).Лучший женский клуб года — "Барселона" (Испания).Премия Сократеса — Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии).Лучший вратарь года среди мужчин — Унай Симон ("Атлетик" Бильбао, сборная Испании).Лучший вратарь года среди женщин — Ката Коль ("Барселона", сборная Испании).Лучший тренер года среди мужчин — Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).Лучший тренер года среди женщин — Пере Ромеу ("Барселона").Лучший молодой игрок года среди женщин — Вики Лопес ("Барселона", сборная Испании).Лучший молодой игрок года среди мужчин — Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании).

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.