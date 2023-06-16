Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской карьере

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Сегодня 21:18
©twitter.com/OfficialZZidane

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан, ответил на вопрос о своих чувствах по отношению к футболу и о возможном возвращении к тренерской работе в ближайшем будущем, сообщает "Чемпионат".

В недавнем интервью Зидан снова обсуждал вопрос своей мечты стать тренером сборной Франции, но по контракту эта должность принадлежит Дидье Дешаму до Чемпионата мира 2026 года.

"Футбол? Я скучаю по нему, но физически… Что касается тренерской работы. Время придет… Я не знаю когда, но точно придет", - приводит слова Зидана RMC.

С момента своего ухода из "Реала" в 2021 году Зинедин Зидан находится без работы. Через неделю ему исполнится 51 год. По слухам, "Пари Сен-Жермен" выказывает больший интерес к приглашению Зидана, но на данный момент тренер отклоняет все предложения.

 

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Метки:
Зидан Зинедин Франция

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