"Зенит" Алипа решил договориться с бывшим клубом Неймара

Петербургский "Зенит" в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип может сыграть на зимних сборах с бразильскими и аргентинскими клубами, сообщают Vesti.kz.

"Сине-бело-голубые" активно готовятся к зимнему межсезонью, занимаясь организацией товарищеских матчей.

По данным "Спорт-Экспресса", клуб ведет переговоры о проведении встречи с бразильским "Сантосом" - бывшей командой Неймара.

Помимо этого, "Зенит" планирует сыграть с другими клубами из Бразилии и Аргентины.

Футболисты "Зенита" вернутся из отпуска 11 января, а уже 14-го числа команда отправится на первый сбор в Катар.

Напомним, что после 18 туров РПЛ команда Алипа занимает второе место в таблице, набрав 39 очков.

В нынешнем сезоне российской премьер-лиги Алип провел за "Зенит" 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

В августе казахстанец продлил контракт с клубом до 30 июня 2028 года. До перехода в "Зенит" в 2022-м Нуралы играл на родине за алматинский "Кайрат".

В начале декабря Алип получил травму. Сообщается, что сроки его восстановления составят три-четыре недели.