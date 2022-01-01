Защитник сборной Украины перешел в клуб АПЛ

Левый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко официально перешел в "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба ливерпульского клуба, передают Vesti.kz.

22-летний фланговый защитник уже в этом месяце сможет дебютировать в команде премьер-лиги. Футболист, на счету которого 21 матч в составе сборной Украины, является воспитанником "Динамо" и никогда не выступал в других командах.

Соглашение с "ирисками" рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 21-23 миллиона евро.

В прошлом году Миколенко провел 90 минут на поле в гостевом матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана (2:2). Также несколько лет назад он играл в еврокубках против "Астаны".

Напомним, что в АПЛ в составе "Манчестер Сити" играет другой украинский футболист Александр Зинченко.

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