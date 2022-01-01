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Экс-тренер "Астаны" возглавил один из клубов-аутсайдеров чемпионата Украины

Экс-тренер "Астаны" возглавил один из клубов-аутсайдеров чемпионата Украины
©УЕФА
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Бывший наставник "Астаны" Роман Григорчук нашел себе новое место работы. Теперь он будет трудиться в одесском "Черноморце", сообщает Kazfootball.kz.

Сообщается, что 56-летний специалист подписал с клубом трехлетний контракт. По итогам 18 туров премьер-лиги Украины коллектив из "Одессы" занимает 13-е место из 16, набрав 14 очков. 

Отметим, что Григорчук уже работал в качестве главного тренера "Черноморца" в период с 2010 по 2014 год. Вместе с командой он выходил в финалы Суперкубка и Кубка Украины.

Напомним, что украинский специалист трудился в "Астане" с 2018 по 2019 год. Под руководством Григорчука столичные становились чемпионами Казахстана, а также выигрывали Суперкубок страны и играли в группе еврокубков.

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Метки:
Футбол Астана ФК Григорчук Роман Украина

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