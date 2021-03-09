Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не возглавит сборную Германии по футболу предстоящим летом, передает РИА Новости.

Ранее немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что главный тренер этой национальной команды Йоахим Лев попросил сразу после завершения чемпионата Европы расторгнуть с ним контракт, который действовал до чемпионата мира 2022 года. Клопп еще до этого назывался одним из главных кандидатов на эту должность.

Немецкий специалист же заявил, что он недоступен для работы со сборной своей родной страны, так как его соглашение с "Ливерпулем" рассчитано до 2024 года. Он выразил уверенность, что немецкая федерация найдет подходящее решение.

Напомним, Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под руководством 53-летнего немца мерсисайдцы выиграли чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Лев же возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством бундестим выиграла чемпионат мира (2014) и Кубок конфедераций (2017), завоевала бронзовые медали мирового первенства (2010), "серебро" (2008) и две бронзовые награды чемпионатов Европы (2012, 2016). В 2014 году специалист был признан тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).