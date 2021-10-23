"Я хорошо сплю по ночам, меня не мучает совесть". Криштиану Роналду ответил хейтерам

36-летний португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес, передает "Чемпионат". Он отметил, что это часть его работы.

"Я знаю, когда команде нужна помощь в защите. Но моя роль в клубе - побеждать, помогать команде и забивать мячи. Но защита - часть моей работы.

Есть люди, которые не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь, но, честно говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, поэтому буду ли я беспокоиться о тех, кто говорит обо мне плохие вещи? Я хорошо сплю по ночам, меня не мучает совесть. Я все равно буду закрывать рты и побеждать. Критика всегда являлась частью работы. Меня это не беспокоит. И я считаю, что это хорошо, если честно. Если они беспокоятся обо мне или говорят обо мне, это потому, что они знают мой потенциал и ценность в футболе.

Я выигрываю все, но у меня все еще есть мотивация. Я нахожусь в новой главе своей жизни, даже с моим возрастом, и именно поэтому я здесь - чтобы попытаться победить, и я думаю, что "Манчестер" должен быть на этом уровне. Должен побеждать и думать о больших успехах, поэтому я здесь, чтобы помочь", - сказал Роналду.

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