"Я родился в Алматы и рад, что "Кайрат" стал чемпионом". Меркель сделал заявление о сборной Казахстана и рассказал правду о проблемах с паспортом

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель заявил, что не собирался выступать ни за какую другую сборную, кроме Казахстана. В интервью Transfermarkt уроженец Алматы рассказал, как радовался чемпионству "Кайрата", а также оценил шансы в отборе на чемпионат мира.

- Ты родился в Алматы. Интересны ли для тебя чемпионаты России или Казахстана с точки зрения твоей дальнейшей карьеры?

- Да, конечно, я говорю по-русски и, конечно, слежу за чемпионатами. Я определенно могу представить, что буду играть там в будущем. Особенно для меня была бы интересна Российская премьер-лига. Уровень там достаточно высокий, и чемпионат всегда чрезвычайно интересный. Четыре или пять команд всегда могут претендовать на титул в РПЛ.

- Ты активно следишь за чемпионатом?

- Я смотрю РПЛ, когда у меня появляется время. Я считаю, что "Зенит" играет в очень хороший футбол. Мне всегда нравилась команда с тех пор, как они выиграли Кубок УЕФА. Но мне также нравится "Ростов" и "Краснодар" с их стилем игры, так как они играют в атакующий футбол.

Сейчас мне также нравится то, что строится в "Рубине" и "Динамо". Это очень интересные команды с сильными тренерами. В Казахстане я болею за "Кайрат", потому что это команда из моего родного города. Я был очень рад, когда они наконец-то стали чемпионами в прошлом году.

- Осенью 2020 года у тебя произошла неприятная история с казахстанским паспортом. Местные СМИ обвинили тебя в том, что ты приобрел его незаконно и тем самым нарушил закон. Это также было названо причиной твоего отсутствия в национальной сборной осенью...

- СМИ сочинили много всего и преувеличили это для хорошего заголовка. Это все неправда. Я родился в Казахстане и провел там часть своего детства.

Таким образом, я был гражданином Казахстана с рождения и всегда имел право на получение паспорта. Однако осенью он истек, и федерация не успела вовремя его мне продлить. Это было причиной моего отсутствия на международных матчах осенью.

Но Федерация футбола Казахстана хочет помочь мне как можно скорее продлить паспорт, чтобы я уже в марте мог снова вернуться в состав сборной и помочь своей команде в важных отборочных матчах.

Я, конечно, переживал, что не смогу помочь команде из-за бюрократических препон, но многие вещи затягиваются в данный момент из-за пандемии.

- Не только из-за этой истории может создаться впечатление, что СМИ Казахстана не всегда доброжелательно относятся к тебе.

- Несколько лет назад я уже принял решение не читать то, что там обо мне пишут СМИ - хорошее это или плохое. Однако я тоже не могу объяснить это негативное отношение к себе.

Может быть, это потому, что я никогда не играл в Казахстане и многие думают, что у меня нет никакого отношения к стране и я просто очередной легионер, играющий за Казахстан по приглашению федерации или за деньги.

В истории сборной было несколько таких футболистов, и, возможно, этот негативный опыт влияет. Для меня, однако, большая честь играть за страну, где я родился, и родину моих родителей.

- Впервые тебя пригласили в сборную в 2015 году, но после этого ты не играл за Казахстан более трех лет.

- И я без колебаний принял приглашение. Несмотря на то, что я получил футбольное образование в Германии, мои корни в Казахстане, и в современном мире сейчас вполне нормально иметь возможность называть две страны своей родиной.

В последнее время в футболе есть много положительных примеров. Такой замечательный игрок, как Денис Черышев, покинул свою родину примерно в том же возрасте, что и я, и вырос в Испании. Но он важный игрок для России и очень часто помогает своей команде.

Итак, при прочих равных условиях, почему я не могу играть за Казахстан? Надеюсь, что смогу убедить болельщиков и СМИ Казахстана в обратном своими выступлениями в предстоящих играх.

В 2015 году, всего через неделю после моей первой игры за Казахстан я порвал кресты и долгое время не мог играть. Последующие полтора года в "Бохуме" были для меня не очень хорошими, и у меня часто были незначительные травмы и не очень регулярная игровая практика. Только в Алмело я начал снова много играть и показывать свой уровень. А после хорошего первого круга, в начале 2019 года меня снова пригласили в сборную.

- Как ты оцениваешь свои шансы в отборочном цикле на чемпионат мира? Группа с чемпионами мира Францией, Украиной, Финляндией и Боснией - очень тяжелая.

- Удача в жеребьевке определенно была не на нашей стороне, и у нас получилась очень сложная группа. Мы стартуем против двух самых сильных соперников: Франции и Украины. Я не хочу давать фанатам ложную надежду, нужно оставаться реалистом. Но для нас как для команды эти игры - это еще и шанс проявить себя против сильнейших соперников и привлечь внимание к нашей сборной.

Мы должны быть полностью сосредоточены на этих играх, и каждый игрок должен отдавать все свои силы на поле. Наша цель должна заключаться в том, чтобы радовать наших болельщиков и дать им возможность гордиться своей cборной.

- Несколько лет назад ходили слухи, что ты можешь играть и за Россию. Были ли какие-нибудь разговоры с Российской футбольной федерацией об этом, и что из этого всего была правдой?

- Это были всего лишь слухи. Наверное, они появились потому, что я сказал в интервью одной русской газете, когда мне было 17 или 18 лет, что я болею за сборную России и могу себе представить однажды за нее сыграть. Однако это была юношеская фантазия и не имела ничего общего с реальностью.

С 2008 по 2010 год у России была очень сильная команда с Аршавиным и Жирковым. Они не зря прошли в полуфинал чемпионата Европы. Тогда каждый мигрант в Германии из бывшего Советского Союза болел за эту команду. Я все еще поддерживаю сборную России, если только они не играют против нас. (смеется)

Но что мне предлагали играть за сборную России - это неправда. Таких разговоров никогда не было. За свою карьеру я получил только одно приглашение играть за национальную сборную - и это сборная Казахстана.

Напомним, в сентябре 2020 года Меркель перешел в "Аль-Фейсали", в прошлом месяце он забил свой первый гол за клуб. Также он выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в голландский "Хераклес" он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".