Выступал с сыном Пике и Шакиры. Арабский клуб подписал казахстанского футболиста

Казахстанский футболист Акжол Абдрахманов подписал контракт с клубом "Аль-Джазира" из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17-летний футболист, выступающий на позиции левого защитника, успел поиграть в системе португальского клуба "Риу Аве".

Кроме того, с восьмилетнего возраста он жил и тренировался в известной испанской футбольной академии Marset в Барселоне. В ходе обучения ему довелось заниматься вместе с сыном Жерара Пике и певицы Шакиры, с которым они до сих пор поддерживают связь.

При этом любимым клубом казахстанского игрока является мадридский "Реал", а кумиром - бывший защитник "сливочных" бразилец Марсело.

Добавим, что футболист имеет опыт выступлений за юношескую сборную Казахстана.

Фото: instagram.com/a.abdrakhmanov_/