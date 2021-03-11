Вышел в старте и заработал предупреждение. Казахстанский футболист сыграл 21 матч за зарубежный клуб

"Аль-Фейсали", за который выступает казахстанский футболист Александр Меркель, потерпел поражение на своем поле от "Аль-Раеда" в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых решающий гол на 71-й минуте забил Ронни Фернандес.

После этой неудачи "Аль-Фейсали" с 30 очками расположился на девятом месте, тогда как "Аль-Раед" с отставанием на два балла оказался на десятой строчке из 16.

29-летний Меркель вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, заработав предупреждение на 86-й минуте. Для него этот матч стал 21-м за нынешний клуб, в который он перешел в сентябре. До этого играл за нидерландский "Хераклес". Также в его карьере были "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Милан" (Италия) и другие клубы.

На счету имеет три матча за сборную Казахстана.