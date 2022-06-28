Вратарь забил гол ударом через себя и спас команду от поражения

©Odd Løvset, Hordalandsfotball
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Сегодня 14:05

Курьезный эпизод произошел во втором дивизионе чемпионата Норвегии по футболу. Голкипер клуба "Сотра" Мортен Грасмо забил невероятный гол ударом через себя.

Произошло это в матче 12-го тура против клуба "Юллерн". Грасмо подключился к розыгрышу штрафного на 95-й минуте. Вратарь первым среагировал на отскок и спас команду от поражения.

26-летний голкипер провел в клубе "Сотра" всю профессиональную карьеру.

"Сотра" располагается на 9-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Норвегии, набрав 12 очков после 11 сыгранных туров. "Юллерн"располагается на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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Метки:
Норвегия Футбол

Футбол Мировой футбол
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Сегодня 14:05
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