Вратарь попал бутылкой игроку в голову и спровоцировал массовое побоище

Печальный инцидент произошел в группе А региональной лиги чемпионата Грузии по футболу (пятый по силе дивизион). Вратарь клуба "Глдани" из Тбилиси попал стеклянной бутылкой в голову 17-летнему игроку "Иберии" из Хашури Сандро Хачидзе, сообщает Р-Спорт.
Отмечается, что ситуация произошла на Центральном стадионе в Хашури. В конце игры с трибун на поле вылетела стеклянная бутылка в то время, как между футболистами начинал разгораться конфликт. Вратарь гостей подбежал и попытался выкинуть ее, но попал в голову футболисту хозяев, чем спровоцировал массовую потасовку.
Футболист был госпитализирован, ему наложили швы на рассечение, сотрясение мозга выявлено не было.В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!
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