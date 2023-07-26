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Владелец "Интер Майами" оценил влияние Месси на футбол в США

Владелец "Интер Майами" оценил влияние Месси на футбол в США
©instagram.com/intermiamicf/

Владелец "Интер Майами" Хорхе Мас поделился мнением о том, как звездный новичок команды Лионель Месси изменит отношение к футболу в США.

36-летний аргентинец сделал дубль и отдал голевую передачу в матче Кубка лиг с "Атлантой" (4:0). В дебютной игре за "Интер Майами" Месси забил победный гол со штрафного на 90+4 минуте.

"Это важно для наших болельщиков. Они истосковались по таким моментам. Футбол в США разделится на до и после Месси", – цитирует Маса The Guardian.

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Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Последние два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель США

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