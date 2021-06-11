Верховный суд Бразилии разрешил проведение Кубка Америки по футболу

Федеральный верховный суд Бразилии постановил, что страна может принять Кубок Америки по футболу, сообщает агентство Франс Пресс.

Противником проведения турнира выступила Социалистическая партия Бразилии, которая просила отменить матчи из-за пандемии коронавируса.

Суд разрешил проведение Кубка Америки, но обязал правительство Бразилии принять дополнительные меры безопасности.

Напомним, что Бразилия является действующим победителем турнира. Он пройдет с 13 июня по 11 июля и в Казахстане будет показан в прямом эфире.

Команды поделены на две группы. Группа A: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай. Группа B: Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Перу.

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