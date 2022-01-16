Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом. Подробности

Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским футбольным клубом "Мидтьюллан", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на издание Globo Esporte. Соглашение рассчитано на шесть месяцев. 17 января 37-летний бразилец пройдет медицинское обследование.

"Мидтьюллан" после 17 туров набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Последние полтора года нападающий выступал за "Кайрат", с которым стал чемпионом Казахстана. За клуб из Алматы Вагнер провел 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач.