Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом. Подробности

©ФК "Кайрат"
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Сегодня 07:17

Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с датским футбольным клубом "Мидтьюллан", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на издание Globo Esporte. Соглашение рассчитано на шесть месяцев. 17 января 37-летний бразилец пройдет медицинское обследование.

"Мидтьюллан" после 17 туров набрал 35 очков и лидирует в чемпионате Дании. В 2020 году датский клуб впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Вагнер Лав станет седьмым бразильцем в составе команды. Последние полтора года нападающий выступал за "Кайрат", с которым стал чемпионом Казахстана. За клуб из Алматы Вагнер провел 57 матчей, в которых забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач.

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Метки:
Лав Вагнер Бразилия Кайрат ФК Дания


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