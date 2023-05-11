В ПСЖ нашли замену Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 09:28
©instagram.com/leomessi

Капитан сборной Англии Гарри Кейн может стать достойной заменой аргентинцу Лионелю Месси в ПСЖ. В этом уверены в руководстве парижского клуба, передает Le10sport.com.

Французы готовы выложить сто миллионов долларов на покупку форварда, который сейчас выступает за "Тоттенхэм Хотспур". В ПСЖ уверены, что эта сумма должна убедить клуб АПЛ пойти на сделку.  

Напомним, что будущее Месси пока не определено. Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает предстоящим летом. Отец игрока заявил, что тот примет решение после окончания сезона. 

Кейн же выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:52
Мировой футбол
Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании с Джорджиной
Вчера , 18:35
Мировой футбол
Кто лучше, Месси или Роналду? Футболист "Аякса" дал ответ
Вчера , 13:16
Мировой футбол
Месси заочно отдали "Золотой мяч"
Вчера , 09:28
Мировой футбол
В ПСЖ нашли замену Месси
10 мая, 13:29
Мировой футбол
Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы
9 мая, 21:22
Мировой футбол
Роналду "нашел" нового главного тренера для "Аль-Насра"
9 мая, 20:45
Мировой футбол
Месси предложили 500 миллионов евро в год. Лео дал согласие на переход
9 мая, 19:32
Мировой футбол
Отказываться от 200 миллионов аморально - Платини о переходе Роналду в "Аль-Наср"
9 мая, 18:35
Мировой футбол
Лионель Месси определился с новым клубом
9 мая, 17:22
Мировой футбол
Появились новости о будущем Месси
© 2008 - 2023 ТОО «EML»