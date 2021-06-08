В польском клубе Георгия Жукова сменился главный тренер

Новым главным тренером ФК "Висла", за которую выступает казахстанец Георгий Жуков, стал словацкий специалист Адриан Гуля. Об этом польский клуб сообщил на своем официальном сайте.

В прошлом сезоне он тренировал "Викторию Пльзень", которая заняла второе место в чемпионате Чехии.

Напомним, Жуков выступает за "Вислу" с ноября 2019 года. Его последней командой в Казахстане был алматинский "Кайрат".

По итогам сезона "Висла" заняла 13-е место из 16. Жуков принял участие в 25 матчах и отметился четырьмя голевыми передачами.

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