В КФФ отреагировали на трансфер Чеснокова в британский клуб

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола отреагировала на переход Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс", передают Vesti.kz.

Ранее "Хартс" официально объявил о трансфере вингера сборной Казахстана. Чесноков подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года.

"Удачи, Чес", - говорится в сообщении КФФ.

Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории "Хартса" и всего чемпионата Шотландии. За новый клуб он будет выступать под 99-м номером.

Добавим, что "Хартс" сенсационно лидирует в чемпионате Шотландии после 20 туров: клуб может прервать 41-летнюю гегемонию "Селтика" и "Рейнджерс".

Последним клубом Чеснокова был костанайский "Тобол", за который он провел 92 матча, забив при этом 29 голов и отдав 15 результативных передач. В составе сборной Казахстана он сыграл 20 матчей и записал в свой актив два мяча.

Ранее стало известно, когда Чесноков дебютирует за британский клуб.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!