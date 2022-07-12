В Казахстане нашелся министр - фанат Месси

©Reuters
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Сегодня 12:37

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов признался в том, что является поклонником Лионеля Месси и назвал любимые футбольные клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Благодаря Месси он подписался на страницу футбольного клуба ПСЖ в соцсетях. Асхат Аймагамбетов рассказал, что следит за игрой этого клуба последний год.

"На самом деле я фанат ФК "Барселона" и Месси. После того как Месси перешел в ПСЖ, я также стал смотреть игры этого клуба", - говорит министр.

Также он рассказал, что в английской премьер-лиге следит за игрой "Манчестер Сити". А из казахстанских команд много лет его фаворитом является карагандинский клуб "Шахтер".

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Метки:
Шахтер ФК Месси Лионель Манчестер Сити ПСЖ Барселона Казахстан

Футбол Мировой футбол
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Сегодня 12:37
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