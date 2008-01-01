В футболе предложили реформу пробития пенальти

Легендарный 38-летний чешский вратарь Петр Чех, возобновивший игровую карьеру в составе лондонского "Челси", раскритиковал правила пробития пенальти.

Поводом послужил эпизод в матче 12-го тура чемпионата Англии между "Лидсом" и "Вест Хэм Юнайтед" (1:2), в котором при пробитии пенальти VAR определил заступ у вратаря.

"Я не понимаю, как любой вратарь должен преодолевать площадь 7 метров 32 сантиметра на 2 метра 44 сантиметра без движения ног, в то время как игрок пробивает с разбега с 11-метровой отметки со средней скоростью 110 километров в час. При таких показателях мяч за 0,35 секунды пересекает линию ворот.

Давайте сделаем еще одну линию в метре от линии ворот. Вот между этими линиями пусть и находятся вратари", - написал Чех в Instagram.

Легендарный голкипер отметил правило, по которому запрещено заступать за линию ворот обеими ногами при пробитии 11-метровых. Именно по этой причине пенальти в матче АПЛ был перебит.