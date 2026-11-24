Ферганский "Нефтчи" сыграл вничью с саудовским "Аль-Хилялем" со счетом 2:2 в матче пятого тура общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2026/2027 в Западном регионе, сообщают Vesti.kz.

"Нефтчи" отыгрался после двух пропущенных мячей

Встреча состоялась на стадионе "Истиклол" в Фергане. Гости активно начали игру и к 28-й минуте повели с разницей в два мяча. Сначала на 21-й минуте отличился нападающий Олли Уоткинс, а семь минут спустя Габриэл Мартинелли удвоил преимущество "Аль-Хиляля" с передачи англичанина.

Однако после перерыва хозяева сумели вернуться в игру. На 50-й минуте Аброрбек Исмоилов сократил отставание, а на 70-й минуте защитник саудовской команды Юсуф Акчичек отправил мяч в собственные ворота. После проверки VAR гол был засчитан, и "Нефтчи" сравнял счет — 2:2.

Положение команд в таблице

После пяти туров "Аль-Хиляль" набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западного региона. В активе "Нефтчи" пять баллов, с которыми команда из Ферганы располагается на 10-й строчке.

"Нефтчи" - "Аль-Хиляль": видеообзор матча