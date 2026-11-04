Узбекистанский клуб сотворил героический камбэк с 0:2 и победил в Лиге чемпионов

Узбекистанский "Насаф" одержал волевую победу над кувейтским "Аль-Кувейтом" в гостевом матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2, отыгравшись после двух пропущенных мячей, — 3:2, сообщают Vesti.kz.

"Насаф" отыгрался после двух голов

Хозяева поля открыли счёт на 27-й минуте благодаря точному удару Ясина Хенисси. Ещё через семь минут Мухаммад Фреах удвоил преимущество "Аль-Кувейта".

После перерыва команда из Карши сумела переломить ход встречи. На 57-й минуте Бобир Абдихоликов сократил отставание, а спустя десять минут оформил дубль и сравнял счёт. Решающий мяч на 81-й минуте забил Ойбек Рустамов, принеся "Насафу" победу со счётом 3:2.

"Насаф" взял реванш за домашнее поражение

Таким образом, узбекистанский клуб не только совершил камбэк с 0:2, но и реваншировался за поражение от "Аль-Кувейта" в предыдущем туре. Тогда команда из Карши уступила на своём поле со счётом 0:1.

После четырёх туров "Аль-Кувейт" с шестью очками занимает второе место в группе А. В активе "Насафа" четыре балла и третья позиция.

В следующем туре, который состоится 25 ноября, "Насаф" встретится с бахрейнской "Аль-Халидией", а "Аль-Кувейт" сыграет против эмиратской "Аль-Вахды".