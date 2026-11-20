Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен призвал ведущих футболистов мира объединиться и выступить против президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщают Vesti.kz.

По мнению экс-игрока парижан, именно мировые звезды способны добиться отставки футбольного функционера. В качестве возможных лидеров протеста Ротен назвал Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Он считает, что для достижения цели футболистам достаточно организовать массовую забастовку и временно отказаться от участия в матчах.

"Футбол принадлежит футболистам. Если звёзды взбунтуются и мобилизуются… Я имею в виду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе… Первое, что нужно сделать, - перестать играть. Устройте забастовку на 15 дней - и увидите, как Инфантино уволят!" - заявил Ротен RMC Sport.

Экс-футболист также раскритиковал нынешнего главу ФИФА, обвинив его в том, что коммерческие интересы для него важнее самого футбола. При этом, несмотря на череду скандалов, Инфантино по-прежнему считается главным претендентом на победу в предстоящих выборах.