Умер чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси

Чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет, сообщает Рейтер.

Итальянский телеканал RAI Sport, где Росси работал экспертом, сообщил в четверг, что Росси умер от "неизлечимой болезни". По информации Gazzetta dello Sport, причиной смерти стал рак легких.

Росси на чемпионате мира 1982 года в Испании стал лучшим бомбардиром с шестью голами. На клубном уровне он стал в составе "Ювентуса" двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии, Кубка Кубков, Кубка европейских чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 1982 году он стал обладателем "Золотого мяча".

Итальянский футболист входит в список величайших игроков 20 века по версии World Soccer.