Умер бывший тренер "Милана" и сборной Сербии Синиша Михайлович

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 20:28
©Global look press

На 54-м году ушел из жизни известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович. С 2019 года он боролся с лейкемией. 

Ранее стало известно, что 53-летний специалист был госпитализирован в связи с плохим состоянием из-за лейкемии. Состояние Михайловича резко начало ухудшаться десять дней назад.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где выступал за "Рому", "Сампдорию», "Лацио" и "Интер". Он дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе римского клуба становился победителей Кубка обладателей кубков.

В качестве главного тренера он возглавлял "Болонью", "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан", "Торино" и "Спортинг".

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Италия Сербия Еврофутбол Рак

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:28
Мировой футбол
Умер бывший тренер "Милана" и сборной Сербии Синиша Михайлович
14 декабря, 21:53
Мировой футбол
Криштиану Роналду нашел новый клуб? Подробности
13 декабря, 23:55
Мировой футбол
"Боль и неопределенность". Роналду оставил послание после вылета с ЧМ-2022
13 декабря, 22:41
Мировой футбол
"Мы никогда не узнаем". Ибрагимович отреагировал на уход Роналду из "МЮ"
13 декабря, 18:19
Мировой футбол
Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера сборной Португалии
13 декабря, 10:47
Мировой футбол
"Бавария" решила заполучить вратаря сборной Хорватии после успеха на ЧМ-2022
13 декабря, 10:01
Мировой футбол
"Реал" нашел замену Кариму Бензема
13 декабря, 09:23
Мировой футбол
"Одаренность выше, чем у Роналду и Месси". Мбаппе сравнили с Пеле
13 декабря, 08:47
Мировой футбол
Месси после игры на ЧМ-2022 стал главным претендентом на "Золотой мяч"
9 декабря, 19:50
Мировой футбол
"Терпеть не могу". Президент UFC выразил отношение к футболу
© 2008 - 2022 ТОО «EML»