На 54-м году ушел из жизни известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович. С 2019 года он боролся с лейкемией.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист был госпитализирован в связи с плохим состоянием из-за лейкемии. Состояние Михайловича резко начало ухудшаться десять дней назад.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где выступал за "Рому", "Сампдорию», "Лацио" и "Интер". Он дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе римского клуба становился победителей Кубка обладателей кубков.

В качестве главного тренера он возглавлял "Болонью", "Катанию", "Фиорентину", "Сампдорию", "Милан", "Торино" и "Спортинг".