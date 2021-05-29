УЕФА решил отменить в еврокубках существующее 56 лет правило

Правило выездного гола в еврокубках может быть отменено. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на журналиста The Times Мартина Циглера.

По информации источника, этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по клубным соревнованиям. Члены комитета решили отменить правило выездного гола.

Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.

Правило выездного гола существует 56 лет. При равном счете после двух матчей преимущество и право выступить в следующем раунде турнира получает команда, которая забила больше голов на чужом поле.

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