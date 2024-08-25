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Удивительный результат выдал бразильский футболист после ухода из "Челси"

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Удивительный результат выдал бразильский футболист после ухода из "Челси" ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Любопытные показатели зафиксированы в матчах "Флуминенсе", цвета которого защищает экс-футболист сборной Бразилии Тьяго Силва, передают Vesti.kz.

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Любопытные показатели зафиксированы в матчах "Флуминенсе", цвета которого защищает экс-футболист сборной Бразилии Тьяго Силва, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, "Флуминенсе" сыграл на ноль во всех шести матчах с Тьяго Силвой в составе в чемпионате Бразилии.

При этом команда идет на 16-м месте в лиге и пропускала во всех 17 играх без Силвы. С Силвой у "Флу" пять побед, без него – одна.

39-летний Силва перешел во "Флуминенсе" этим летом из "Челси" в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2026 года.

В его карьере также были "Пари Сен-Жермен", "Милан", "Динамо" (Москва), "Порту", "Жувентуде", "РГ Футбол".

С 2008 по 2022 год вызывался в сборную Бразилbи, в составе которой выигрывал Кубок конфедераций (2013) и Кубок Америки (2019).

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