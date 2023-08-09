Турецкий клуб сделал предложение по трансферу футболиста сборной Казахстана

"Ахмат" и "Сивасспор" ведут переговоры о трансфере защитника сборной Казахстана по футболу Марата Быстрова, сообщают Vesti.kz.
По информации Sport24, турецкая сторона сделала клубу из Грозного официальное предложение о переходе 31-летнего игрока.
За "Ахмат" Быстров выступает с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2024-го.
В активе защитника 79 матчей за клуб РПЛ и 19 игр за национальную команду.
Ранее сообщалось, что в чемпионат Турции могут отправиться и другие футболисты казахстанской сборной: Асхат Тагыберген - в "Коджаэлиспор", Бахтиер Зайнутдинов - в "Бешикташ".
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