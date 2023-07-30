Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

"Бешикташ" близок к трансферу Зайнутдинова. Известна сумма

"Бешикташ" близок к трансферу Зайнутдинова. Известна сумма
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов близок к переходу в Бешикташ, сообщают Vesti.kz. Стамбульский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 25-летнего игрока.

По информации Haber, "Бешикташ" близок к соглашению с ЦСКА. Сумма сделки может составить три миллиона евро (плюс бонусы). В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Ранее "Бешикташ" предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.

Капитаны двух сборных на ЧМ-2022 и "жертва" Роналду. Кто ждет Зайнутдинова в "Бешикташе"?

Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги казахстанец провел 21 матч за ЦСКА, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023. Ранее интерес к игроку проявляли итальянские клубы "Аталанта" и "Торино".

 

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:18
Россия
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" близок к трансферу Зайнутдинова. Известна сумма
Вчера , 19:39
Россия
©КФФ В "Фенербахче" отреагировали на информацию об интересе к Алипу
Вчера , 13:30
Россия
©ФК "Зенит" "Фенербахче" сделал предложение "Зениту" по трансферу Алипа
Вчера , 12:32
Россия
©Championat Asia "Кайрат" хотел перехватить узбекского вундеркинда у ЦСКА
Вчера , 11:33
Россия
©КФФ Зайнутдинова и футболистку сборной Казахстана представили в образе Кена и Барби
Вчера , 11:00
Россия
©КФФ "Бешикташ" заинтересован в Зайнутдинове - источник
Вчера , 08:06
Россия
©ufa.uz/ Вундеркинд из сборной Узбекистана переходит в ЦСКА Зайнутдинова
28 июля, 11:15
Россия
©ФК "Зенит" В России жестко оценили защитника сборной Казахстана
27 июля, 14:35
Россия
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" возобновил переговоры по трансферу Зайнутдинова
26 июля, 21:30
Россия
©ПФК ЦСКА Шедевр Зайнутдинова помог ЦСКА разгромно выиграть в матче Кубка России
26 июля, 19:50
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов отличился забитым голом в матче Кубка России
26 июля, 18:54
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов в старте? ЦСКА объявил состав на матч Кубка России
26 июля, 02:12
Россия
©ФК "Зенит" Два мяча было забито в матче "Зенита" и "Ахмата" с Алипом и Быстровым в составе
25 июля, 19:58
Россия
©São Paulo FC "Зенит" нашел Алипу конкурента в Бразилии
25 июля, 18:10
Россия
©ПФК ЦСКА Стала известна причина срыва трансфера Зайнутдинова в "Бешикташ"
24 июля, 23:40
Россия
©ФК "Зенит" Стала известна позиция "Зенита" по "трансферу" Алипа в "Бешикташ"
24 июля, 21:28
Россия
©ФК "Зенит" Стало известно о переговорах Нуралы Алипа с топовым турецким клубом
24 июля, 13:27
Россия
©ФК "Зенит" Пора менять клуб? С каким кошмаром столкнулся Алип в составе "Зенита"
23 июля, 16:30
Россия
©instagram.com/erakovic_strahinja/ Топовый игрок европейской сборной стал конкурентом Алипа
22 июля, 20:15
Россия
©ФК "Зенит" Клуб Алипа стартовал с победы в новом сезоне РПЛ
22 июля, 19:00
Россия
©ПФК ЦСКА Историческое событие произошло в матче ЦСКА с участием Зайнутдинова
22 июля, 18:30
Россия
©ФК "Женис" Вратарь казахстанского клуба продолжит карьеру в российском медиафутболе
22 июля, 18:00
Россия
©ПФК ЦСКА Матч ЦСКА с участием Зайнутдинова завершился сенсацией
21 июля, 20:49
Россия
©ФК "Кайрат" Аршавин может войти в правление клуба Алипа
21 июля, 20:16
Россия
©ФК "Зенит" Клубу Алипа предрекли очередное чемпионство в новом сезоне РПЛ
21 июля, 19:34
Россия
©ПФК ЦСКА Qazsport сделал заявление о показе матчей чемпионата России по футболу в Казахстане
21 июля, 08:59
Россия
©ФК "Рубин" В "Тоболе" готовы к переговорам с экс-лидером сборной России
21 июля, 08:50
Россия
©ПФК ЦСКА "Теперь все время просит". Зайнутдинов "пристрастил" игрока ЦСКА к кумысу
20 июля, 13:11
Россия
©ПФК ЦСКА Тренер ЦСКА отреагировал на "переход" Зайнутдинова в "Бешикташ"
18 июля, 21:55
Россия
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" отказался от трансфера Зайнутдинова. Известна причина

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus