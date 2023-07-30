"Бешикташ" близок к трансферу Зайнутдинова. Известна сумма

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов близок к переходу в Бешикташ, сообщают Vesti.kz. Стамбульский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 25-летнего игрока.

По информации Haber, "Бешикташ" близок к соглашению с ЦСКА. Сумма сделки может составить три миллиона евро (плюс бонусы). В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Ранее "Бешикташ" предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.

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Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги казахстанец провел 21 матч за ЦСКА, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023. Ранее интерес к игроку проявляли итальянские клубы "Аталанта" и "Торино".

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