Главный тренер "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал информацию о сложных отношениях со звездным нападающим команды Каримом Бензема.

Ранее сообщалось, что Эшпириту Санту якобы не нравится стиль игры французского форварда. Также 49-летний специалист не назначил Бензема капитаном команды, что шокировало Карима, а сам футболист жалуется на непрофессиональное обращение к себе со стороны тренера.

"Хочу прояснить одну вещь. Я читал в прессе, что у меня не очень хорошие отношения с Каримом. Так вот, те, кто меня знает, понимают, что это чушь собачья", — цитирует Нуну Goal.

35-летний Бензема сыграл в трех матчах за "Аль-Иттихад" в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.