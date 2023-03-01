Донецкий "Шахтер" объявил о переходе экс-игрока "Атырау" Хусрава Тоирова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт с полузащитником молодежной сборной Таджикистана подписан на пять лет. По данным Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 150 тысяч евро.

По информации авторитетного немецкого портала сумма компенсации за 18-летнего вингера составила 300 тысяч евро.

Отметим, что Тоиров в сезоне-2022 провел за "Атырау" во всех турнирах 11 матчей.

Добавим, что Тоиров был признан лучшим игроком турнира "Кубка Развития УЕФА" в 2021 году.