Тони Кроос назвал лучшего игрока, с которым играл

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос признался, кого считает лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть, передают Vesti.kz.

По словам экс-хавбека "сливочных", первым номером для него остаётся Криштиану Роналду.

"Лучший игрок, с которым я играл? Криштиану Роналду", — приводит слова Крооса Madrid Xtra со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Кроос и Роналду выступали вместе за мадридский "Реал" в период с 2014 по 2018 год. За это время клуб выиграл множество трофеев, а португалец стал ключевой фигурой эпохи доминирования "сливочных" в Европе.

Напомним, Тони Кроос завершил профессиональную карьеру летом 2024 года, а Криштиану Роналду продолжает выступать за саудовский клуб "Аль-Наср".

Ранее Кроос назвал лучшего тренера всех времён.

