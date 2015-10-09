Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 12:18
 

Тони Кроос назвал лучшего тренера всех времён

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос признался, кого считает лучшим тренером всех времён, передают Vesti.kz

"Лучший тренер всех времён? Карло Анчелотти. Он лучше всех знал, как управлять большими командами, и не только в футбольном плане", - цитирует его Madrid Xtra со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Кроос играл под руководством Карло Анчелотти в "Реале", который итальянский специалист тренировал в период 2013-2015 и 2021-2025 годов. Сейчас он возглавляет сборную Бразилии. В тренерской карьере Анчелотти также были "Эвертон", "Наполи", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Челси", "Милан", "Ювентус", "Парма" и "Реджана".

Тони Кроос завершил карьеру футболиста летом 2024 года.


