Тьерри Анри высказался о скандале вокруг Месси

Легендарный французский футболист Тьерри Анри вынес свой вердикт по ситуации вокруг Лионеля Месси и его неожиданной поездки в Саудовскую Аравию, передают Vesti.kz.

После того, как Месси не явился не тренировку и улетел с семьей в Саудовскую Аравию, "Пари Сен-Жермен" отстранил нападающего на две недели, запретив ему тренироваться с командой и удержав зарплату. Болельщики парижан выкрикивали оскорбительные комментарии в адрес аргентинца около базы клуба. Позже Месси пришлось публично извиниться за свое поведение.

Тьерри Анри согласился с тем, что Лионель Месси поступил неправильно, пропустив тренировку без разрешения. При этом бывший нападающий "Барселоны" и "Арсенала" предположил, что катарских владельцев ПСЖ могло разочаровать также место поездки звездного аргентинца - Саудовская Аравия.

"Они наказали его, возможно, потому что он не собирается оставаться в ПСЖ. Или же место назначения, куда он отправился, немного повлияло на их гордость. Был ли Месси прав? Нет, тренировки не пропускают. Никто не может пропускать тренировки", - сказал Анри.

Анри играл вместе с Месси в "Барселоне" с 2007 по 2010 год. Вместе они провели 89 игр в разных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может все-таки остаться в ПСЖ. По данным источника, в парижском клубе сделали 35-летнему футболисту выгодное предложение. Контракт 35-летнего футболиста с парижской командой заканчивается 30 июня 2023 года.