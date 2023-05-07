ПСЖ предложил Месси новый выгодный контракт

Аргентинский нападающий Лионель Месси может все-таки остаться в ПСЖ, передает Footmercato.

По данным источника, в парижском клубе сделали 35-летнему футболисту выгодное предложение. Якобы там все-таки хотят продлить контракт, который истекает летом этого года.

Напомним, что периодически возникают новости о возвращении Месси в "Барселону". Также за него готовы побороться в Саудовской Аравии.