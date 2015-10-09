Талантливый новичок принёс "Тоболу" победу над семикратным чемпионом из Европы

Костанайский "Тобол" успешно провёл очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталье (Турция), одержав минимальную победу над болгарской "Славией" из Софии — 1:0, передают Vesti.kz.

Решающий момент

Исход встречи решил единственный гол, автором которого стал новичок команды — 25-летний полузащитник Дамир Марат. Его результативное действие позволило казахстанскому клубу довести матч до победы и продолжить подготовку к сезону на позитивной ноте.

Статус соперника

"Славия" — один из самых титулованных клубов Болгарии. В её активе семь чемпионских титулов и восемь побед в национальном Кубке, а в еврокубковой истории команда доходила до полуфинала Кубка обладателей кубков УЕФА в сезоне-1966/67. В прошлом чемпионате Болгарии софийцы финишировали девятыми, а в текущем сезоне идут на седьмой позиции.

Напомним, по итогам прошлого сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Тобол" завоевал бронзовые медали, а также завоевал Кубок страны.

