Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 21:35
 

Талантливый новичок принёс "Тоболу" победу над семикратным чемпионом из Европы

  Комментарии

Поделиться
Талантливый новичок принёс "Тоболу" победу над семикратным чемпионом из Европы ©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" успешно провёл очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталье (Турция), одержав минимальную победу над болгарской "Славией" из Софии — 1:0, передают Vesti.kz.

Поделиться

Костанайский "Тобол" успешно провёл очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталье (Турция), одержав минимальную победу над болгарской "Славией" из Софии — 1:0, передают Vesti.kz.

Решающий момент

Исход встречи решил единственный гол, автором которого стал новичок команды — 25-летний полузащитник Дамир Марат. Его результативное действие позволило казахстанскому клубу довести матч до победы и продолжить подготовку к сезону на позитивной ноте.

Статус соперника

"Славия" — один из самых титулованных клубов Болгарии. В её активе семь чемпионских титулов и восемь побед в национальном Кубке, а в еврокубковой истории команда доходила до полуфинала Кубка обладателей кубков УЕФА в сезоне-1966/67. В прошлом чемпионате Болгарии софийцы финишировали девятыми, а в текущем сезоне идут на седьмой позиции.

Напомним, по итогам прошлого сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Тобол" завоевал бронзовые медали, а также завоевал Кубок страны.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 января 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Хетафе
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!