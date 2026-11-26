Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского форварда Андрея Шевченко, перешёл в английский клуб "Бейзингсток Таун", передают Vesti.kz.

Сын Шевченко перешёл в новый клуб

О подписании контракта с 20-летним вингером объявил сам клуб, выступающий в 7-м дивизионе чемпионата Англии. Детали соглашения не разглашаются.

"Я очень рад, что подписал контракт с Бэйсингсток-Таун – это прекрасная возможность для меня, и я искренне рад, что стану частью клуба и смогу присоединиться к тому, что мы строим. Я полон желания упорно работать, отдавать все ради эмблемы клуба и, что самое главное, помогать команде реализовать её амбиции. Не могу дождаться, чтобы начать, и надеюсь, что по ходу дела забью немало голов", – прокомментировал Шевченко свой переход.

Отметим, что до подписания контракта вингер уже успел сыграть несколько матчей в составе "Бейсингсток-Таун" - против Генворт Виллы (1:1), Чичестер Сити (1:1) и Чиппингем Таун (2:1). В последней игре Шевченко отличился голом и был признан лучшим игроком матча.

"Бейсингсток-Тау" занимает 12-е место в турнирной таблице седьмого дивизиона Англии, набрав за 19 туров 23 очка.

Кто такой Кристиан Шевченко

Свою футбольную карьеру он начинал в академии лондонского "Челси". После футболист находился в структурах "Тоттенхэма" и "Уотфорда".

В октябре этого года Шевченко присоединился на правах свободного агента к "Шолингу", который также выступает в седьмом дивизионе Англии. Однако за этот клуб он так и не сыграл.

Кроме того, на счету футболиста 11 матчей за сборную Украины U-19 и четыре матча за национальную команду U-20.

Футбольное наследие

Его отец - Андрей Шевченко является обладателем "Золотого мяча" 2004 года. За карьеру украинский форвард поиграл за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и лондонский "Челси".

В составе "россонери" он выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов, а также был включён в Зал славы "Милана".



