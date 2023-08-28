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Сын Месси стал игроком "Интер Майами"

Сын Месси стал игроком "Интер Майами"
©instagram.com/antonelaroccuzzo

Тьяго Месси, сын аргентинского форварда Лионеля Месси, присоединился к "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

10-летний Тьяго - старший сын Месси. Он был зарегистрирован в качестве игрока академии "Интер Майами" и будет выступать за команду для игроков до 12 лет.

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. Предыдущие два сезона он провел во французском "Пари Сен-Жермене", а прежде защищал цвета каталонской "Барселоны".

Лео уже выиграл первый титул с "Интер Майами". Для него этот трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории.

На днях Месси дебютировал в MLS и забил гол.

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Метки:
Месси Лионель

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