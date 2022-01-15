Супруга футболиста разбилась в ДТП в день его трансфера

Жена украинского футболиста Олега Данченко погибла в день его трансфера, сообщает "Матч ТВ".

Он выступал за "Анжи", "Енисей", "Рубин", "Уфу", а последний год провел в греческом АЕКе.

14 января 27-летний защитник стал игроком луганской "Зари" - после нескольких лет вернулся на родину. Но в этот же день Олег потерял любимую.

Виктория попала в ДТП на трассе Киев - Одесса. Ее Мерседес на высокой скорости въехал в другую машину и после серии других столкновений отлетел в отбойник. Спасателям понадобились специнструменты, чтобы достать тело. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Украинские СМИ пишут, что она не раз публиковала сторис с нарушениями ПДД.