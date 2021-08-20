Судья вытащил пистолет и отстреливался от недовольных фанатов на футбольном поле

В Гондурасе футбольный судья с помощью пистолета сумел охладить пыл недовольных фанатов и бросившихся к нему игроков. Об этом сообщает "Матч Премьер".

Отмечается, что судья вытащил пистолет и отстреливался на футбольном поле.

Все случилось в любительской лиге. Недовольные фанаты и игроки бросились к арбитру после финального свистка. Но арбитр внезапно достал ствол и несколько раз выстрелил в землю.

Заряженная пушка моментально решила вопросики. Толпа от греха самоликвидировалась, а арбитра даже не отстранили.

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