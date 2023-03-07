Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о взаимоотношениях с форвардами ПСЖ Лионелем Месси и Неймаром во времена, когда они вместе играли за каталонский клуб. Особенно тепло он высказался о бразильце.

"Вне поля мы собирались вместе, чтобы выпить мате. Неймар не пил мате, но он приходил, и мы говорили обо всем на свете, Неймар приглашал нас на свои дни рождения. Он знал, что такое наша жизнь, и мы знали, какова его жизнь. Если иногда мы видели, что он что-то делает не так, мы говорили ему, что хватит", - цитирует Суареса Marca.

Напомним, Суарес выступал за "Барселону" с 2014 по 2020 год. Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. Месси же попал в систему "Барселоны" в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го.