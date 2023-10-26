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Стало известно, почему Месси не говорит на английском в США

Стало известно, почему Месси не говорит на английском в США
©instagram.com/leomessi/

Стало известно, почему аргентинский нападающий Лионель Месси не говорит на английском в США, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард с лета выступает за местный "Интер Майами". Аргентинец уже более трех месяцев живет в США, однако фанаты так и не дождались от него ни одного интервью на английском.

В "Интер Майами" пошли на неожиданный шаг из-за Месси

"Многим это кажется странным: Месси уже более 20 лет живет в Европе, где английский - основной язык для взаимодействия между иностранцами. Он играет в футбол и регулярно катается по всему миру, но по-прежнему не знает языка?

На самом деле это не совсем так. Аргентинец может говорить по-английски, однако специально этого не делает.

Несколько лет назад Месси признавался, что он активно изучал английский язык полтора года и иногда продолжает практиковаться в свободное время. Лео хорошо понимает речь и умеет читать, но при этом плохо разговаривает, поэтому предпочитает пользоваться услугами переводчика или же вовсе не говорить по-английски.

Даже в США звездный футболист редко изъясняется с партнерами по команде на их родном языке.

"Я беру уроки испанского, а он - английского. Наше общение прекрасным не назовешь, но на поле все иначе. Я слышал, как Месси кое-что говорил на английском языке мне и еще нескольким игрокам вокруг. Думаю, он достаточно хорошо говорит по-английски", - утверждал полузащитник "Майами" Роберт Тэйлор.

А публичного английского от Месси и вовсе не дождешься. За последние несколько лет перед камерами аргентинец произнес только одну фразу на английском. "Very nice of you (Очень мило с твоей стороны)", - сказал Лео ведущему на гала-ужине ПСЖ.

Впрочем, у нежелания Месси изъясняться по-английски есть еще две причины, помимо стеснения.

Во-первых, сейчас он живет в штате Флорида, где чуть ли не половина жителей говорит на испанском. Майами так и вовсе считается «американской столицей Латинской Америки».

А во-вторых, команда Месси сама подстраивается под него. Многие одноклубники аргентинца учат испанский, чтобы лучше понимать звезду.

"Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски. Иногда он говорит "доброе утро", но те в команде, кто говорит по-английски и не знает испанского, теперь учат испанский язык", - сказал вингер "Интера Майами" Эдисон Аскона.

Разумеется, некоторых в США подобное положение вещей откровенно бесит. К примеру, во время переезда футболиста в Майами ведущий Fox News Брайан Килмид прямо сказал, что Лео неплохо бы заговорить, наконец, по-английски.

"Единственное, о чем я беспокоюсь, так это то, что он не говорит на нашем языке, и я хочу видеть, как он садится и говорит", - заявил Килмид. А затем чуть сгладил свои слова шуткой: "Есть важный момент в Дэвиде Бекхэме - он научился говорить на английском для нас. Только с акцентом, хоть он и приехал сюда в 32 года".

Тем не менее большинство все равно поддерживает звезду вне зависимости от того, на каком языке говорит Лео. Болельщики искренне любят его, а потому готовы закрыть глаза на многое: недаром с приходом Месси в MLS был побит рекорд средний рекорд посещаемости - в 2023 году на игры приходили в среднем 22 111 человек", -пишет Sport24.ru.

Напомним, Месси провел 14 матчей за "Интер Майами" во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Также аргентинец завоевал трофей с новым клубом, став самым титулованным футболистом в мире.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Месси является воспитанником "Барселоны". За 21 год в составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

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Метки:
Месси Лионель США

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