В "Интер Майами" пошли на неожиданный шаг из-за Месси

Футболисты американского "Интер Майами" начали массово учить испанский язык. Об этом рассказал 19-летний вингер клуба Эдисон Аскона, сообщают Vesti.kz.
По его словам, футболисты американской команды, не знающие испанский язык, пошли на такой шаг, чтобы иметь возможность общаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
"Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски. Иногда он говорит "доброе утро", но те, в команде, кто говорит по-английски и не знает испанского, теперь учат испанский язык", - сказал Аскона Infobae.
36-летний Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. В 14 матчах во всех турнирах аргентинец забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Лионель Месси назвал клуб своей мечты
Напомним, Месси является воспитанником "Барселоны". За 21 год в составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.
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