Стало известно, когда Месси может сменить клуб

39-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси может продолжить карьеру в Аргентине, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Флавио Аззаро, звёздный форвард рассматривает возможность возвращения в клуб, с которого начинался его футбольный путь.

Речь идёт о "Ньюэллс Олд Бойз", воспитанником которого является Месси. Не исключено, что аргентинец присоединится к родной команде уже в январе 2027 года.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 16 результативных передач.

При этом действующее соглашение капитана сборной Аргентины с американским клубом рассчитано до конца 2028 года.