Стали известны сроки решения по допинговому делу Исламхана

В ближайшие дни Азиатская конфедерация футбола примет решение по казахстанскому игроку "Аль-Айна" Бауыржану Исламхану
, попавшему ранее в допинг-скандал, сообщает Al ittihad Sport
.
Отмечается, что уже завтра должна наступить какая-то ясность по этому вопросу, отсроченному до 13 декабря для выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что у казахстанца должны взять вторую допинг-пробу, по результатам которой и будет вынесен вердикт.
Если же игрок понесет наказание, то клуб из ОАЭ будет вынужден искать ему замену в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда". На данный момент игрок отстранен от игр на профессиональном уровне.