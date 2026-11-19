Нападающий "Интер Майами" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси намерен запретить Ассоциации футбола Аргентины (AFA) использовать его имя и изображение в коммерческих проектах без соответствующего согласования, сообщают Vesti.kz.

Футболист уже поручил юристам подготовить официальное обращение. Об этом сообщил журналист Николас Виньяски.

"Он поручил своим адвокатам подготовить официальное письмо с требованием к AFA прекратить использовать его изображение для коммерческих сделок, доходы от которых не идут на благо аргентинского футбола", - заявил Виньяски в эфире A24.

Поводом для недовольства стала рекламная кампания аргентинского пивного бренда, в которой использовали изображение Месси с разрешения AFA. При этом у футболиста действует эксклюзивное соглашение с другим производителем напитка из США.

Представители компании обратились к окружению аргентинца за объяснениями. Как выяснилось, сам Месси не знал, что его изображение появилось в рекламе конкурирующего бренда.