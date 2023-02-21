"Ливерпулю" предложили подписать бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Football Insider.

По данным источника, сумма, за которую предлагаются услуги футболиста в летнее трансферное окно, - 80-90 миллионов евро.

Также услуги Неймара были предложены "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

Вероятнее всего, топ-клубы АПЛ не будут покупать Неймара из-за высоких финансовых затрат на этот трансфер.

Напомним, бразильский форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. Контракт рассчитан до 2025 года.

Во всех турнирах текущего сезона 31-летний Неймар сыграл за парижан 29 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.