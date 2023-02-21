Слишком дорогой трансфер? "Ливерпулю" предложили подписать Неймара

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 07:31
©instagram.com/cbf_futebol

"Ливерпулю" предложили подписать бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Football Insider.

По данным источника, сумма, за которую предлагаются услуги футболиста в летнее трансферное окно, - 80-90 миллионов евро. 

Также услуги Неймара были предложены "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

Вероятнее всего, топ-клубы АПЛ не будут покупать Неймара из-за высоких финансовых затрат на этот трансфер.

Напомним, бразильский форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. Контракт рассчитан до 2025 года. 

Во всех турнирах текущего сезона 31-летний Неймар сыграл за парижан 29 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Неймар Ливерпуль ПСЖ Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:56
Мировой футбол
Мяч, которым Марадона забил гол "рукой бога", во второй раз не смогли продать на аукционе
Сегодня , 07:31
Мировой футбол
Слишком дорогой трансфер? "Ливерпулю" предложили подписать Неймара
Вчера , 12:02
Мировой футбол
Месси должен участвовать в следующем чемпионате мира - Ди Мария
Вчера , 11:03
Мировой футбол
"Криштиану послал тренера". Роналду перестал сдерживаться
19 февраля, 18:24
Мировой футбол
Предложение от "Барселоны"? Инсайдер слил информацию о переговорах Месси
19 февраля, 16:01
Мировой футбол
Ди Мария сравнил Месси с Марадоной и назвал лучшего футболиста в истории
19 февраля, 10:20
Мировой футбол
Назван единственный конкурент Месси за звание величайшего футболиста в истории
19 февраля, 08:24
Мировой футбол
Безумный фанат атаковал Роналду во время тренировки. Видео
18 февраля, 18:38
Мировой футбол
Стало известно о роковом решении экс-игрока "Челси", погибшего при землетрясении в Турции
18 февраля, 15:59
Мировой футбол
Исключение из Лиги чемпионов? "Барселоне" грозит серьезное наказание от УЕФА
© 2008 - 2023 ТОО «EML»