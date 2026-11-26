Сирийский арбитр Ханна Хаттаб был заменен прямо по ходу матча Лиги чемпионов АФК между эмиратской "Аль-Джазирой" и иранским "Гол Гохаром", сообщают Vesti.kz.

Его сменили после перерыва из-за претензий со стороны представителей иранского клуба, заподозривших судью в алкогольном опьянении.

Поводом для недовольства стал эпизод на 32-й минуте встречи. Хаттаб зафиксировал нарушение в центре поля, но неожиданно предъявил жёлтую карточку турецкому голкиперу "Аль-Джазиры" Эрсину Дестаноглу.

После протестов футболистов арбитр пересмотрел своё решение и отменил предупреждение.

В перерыве вместо сирийца на поле вышел резервный судья. При этом Азиатская конфедерация футбола официально не подтвердила информацию о возможном алкогольном опьянении Хаттаба.