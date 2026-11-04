Мадридский "Атлетико", итальянский "Наполи" и английский "Тоттенхэм" заинтересованы в подписании 22-летнего аргентинского защитника "Палмейраса" Агустина Джая в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на ElDesmarque, бразильский клуб готов отпустить футболиста после финала Кубка Либертадорес, который состоится 28 ноября. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Симеоне нашёл замену Молине

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне давно следит за Джаем и рассматривает его в качестве приоритетного кандидата на правый фланг обороны после ухода Науэля Молины в "Рому".

Мадридцы пытались приобрести аргентинца ещё во время его выступлений за "Сан-Лоренсо", предложив пять миллионов евро. Однако тогда "Палмейрас" опередил испанский клуб, заплатив около восьми миллионов.

Контракт Джая с бразильской командой рассчитан до декабря 2030 года, но сам футболист заинтересован в переходе в Ла Лигу.





Конкуренция за трансфер

"Наполи" рассматривает защитника в качестве потенциального преемника Джованни Ди Лоренцо. В августе итальянский клуб предлагал за игрока 13 миллионов евро, однако получил отказ.

"Тоттенхэм" также заинтересован в аргентинце на фоне возможного ухода Педро Порро. Кроме того, интерес к Джаю проявляли "Милан" и клуб из Саудовской Аравии.

Официальные переговоры "Палмейрас" планирует начать после финала Кубка Либертадорес против "Эстудиантеса".

Джай провёл 46 матчей в сезоне-2025/26, забил четыре гола, отдал один ассист и получил 11 жёлтых карточек.