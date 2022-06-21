"Шахтер" придумал способ сохранить легионеров

Донецкий "Шахтер" планирует начать предсезонную подготовку на территории Польши, сообщает UA-Футбол.

По сведениям источника, "горняки" пошли на такой шаг, чтобы сохранить в составе хотя бы часть легионеров, которые в данный момент не хотят находиться на территории Украины. В Польше клуб также хочет проводить матчи Лиги чемпионов УЕФА.

Источник также сообщает, что в случае старта нового сезона украинской премьер-лиги приоритетным городом "Шахтера" для проведения домашних матчей является Львов.

В середине июля донецкий клуб проведет сборы на территории Нидерландов, где планируется несколько благотворительных матчей, среди которых игра с "Порту".